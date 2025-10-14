Sosa avança em recuperação, e Palmeiras deve ter reforço contra o Bragantino

O atacante Ramón Sosa avançou na recuperação de um edema na coxa esquerda e treinou sem restrições com o elenco do Palmeiras na tarde desta terça-feira (14), no Allianz Parque. Com isso, deve estar à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Red Bull Bragantino, vital na corrida pelo título do Brasileirão.

continua após a publicidade

+ Palmeiras afasta equipe sub-17 por 'briga de ego' e conflitos internos e reforça pulso firme na base

O elenco alviverde realizou atividades táticas e trabalhos de bola aérea nesta terça-feira. Apesar do retorno do paraguaio Ramón Sosa, a comissão técnica seguirá com os desfalques de Flaco López, Aníbal Moreno e Gustavo Gómez, convocados para defender suas seleções durante a Data Fifa.

Já Facundo Torres e Emiliano Martínez foram titulares na vitória do Uruguai por 2 a 1 sobre o Uzbequistão, em partida realizada na última segunda-feira (13), na Malásia. Por conta do tempo de deslocamento até o Brasil, a tendência é que a dupla também fique fora da próxima partida do Verdão.

continua após a publicidade

Facundo Torres, atacante do Palmeiras, comemora gol com a camisa do Uruguai (Foto: Reprodução/Uruguai)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Khellven segue trabalho à parte do elenco do Palmeiras

Contratado na última janela de transferências, Khellven chegou ao Palmeiras para disputar posição na lateral direita e, em poucas semanas, superou a concorrência do argentino Giay. Com um trauma no pé, o atleta realizou trabalho individual no campo, sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Com isso, ele se junta aos nomes já citados anteriormente na lista de desfalques, além dos lesionados Lucas Evangelista e Paulinho.

Com 58 pontos em 26 rodadas, o Palmeiras lidera o Brasileirão, três à frente do Flamengo, segundo colocado. Rivais diretos na briga pelo título, as equipes se enfrentam no próximo domingo, no Rio de Janeiro.