Com capacidade limitada, Palmeiras convoca torcida para ter Allianz decisivo
Estádio terá cerca de 30% da capacidade reduzida devido a evento no local
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras divulgou que 25 mil ingressos foram comercializados para a partida contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira (15). Apesar da limitação de cerca de 30% na capacidade total de público devido a um show no local, o clube aposta que terá "casa cheia" no confronto, decisivo na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro.
+ Palmeiras terá artilheiro ao lado de Messi e vê uruguaio brilhar na Data Fifa
Um palco será instalado no setor Norte da casa palestrina. Com isso, os setores Superior Norte e Geral Norte serão fechados, e os torcedores que haviam adquirido ingressos para essas áreas foram realocados, em partes, para o setor Central Leste.
Desde que engatou uma sequência positiva de resultados e assumiu a liderança da competição, o Palmeiras aumentou a média de público em seu estádio, incluindo jogos com mais de 40 mil espectadores, contra River Plate e Juventude.
Nas redes sociais, o Palmeiras publicou uma série de materiais na tentativa de inflamar a torcida, transformar o ambiente e criar um clima de "decisão" diante do Massa Bruta, no Allianz. Nas últimas rodadas, a equipe comandada por Abel Ferreira assumiu a liderança da competição e, atualmente, tem três pontos de vantagem em relação ao Flamengo, segundo colocado.
As equipes, inclusive, voltarão a se enfrentar no próximo domingo, desta vez no Rio de Janeiro. No primeiro turno, os cariocas venceram por 2 a 0, no Allianz Parque.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Preço dos ingressos para Palmeiras x Red Bull Bragantino
Sócios do plano Avanti têm condições especiais para adquirir ingressos para as partidas do Palmeiras, além de descontos progressivos que podem chegar a até 100% do valor, dependendo do plano contratado.
As vendas para o público geral, por sua vez, começaram na manhã desta terça-feira (14). Confira a precificação.
- Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
- Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]
- Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]
- Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]
- Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
- Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]
- Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias