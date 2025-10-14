Com capacidade limitada, Palmeiras convoca torcida para ter Allianz decisivo

O Palmeiras divulgou que 25 mil ingressos foram comercializados para a partida contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira (15). Apesar da limitação de cerca de 30% na capacidade total de público devido a um show no local, o clube aposta que terá "casa cheia" no confronto, decisivo na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Palmeiras terá artilheiro ao lado de Messi e vê uruguaio brilhar na Data Fifa

Um palco será instalado no setor Norte da casa palestrina. Com isso, os setores Superior Norte e Geral Norte serão fechados, e os torcedores que haviam adquirido ingressos para essas áreas foram realocados, em partes, para o setor Central Leste.

Desde que engatou uma sequência positiva de resultados e assumiu a liderança da competição, o Palmeiras aumentou a média de público em seu estádio, incluindo jogos com mais de 40 mil espectadores, contra River Plate e Juventude.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, o Palmeiras publicou uma série de materiais na tentativa de inflamar a torcida, transformar o ambiente e criar um clima de "decisão" diante do Massa Bruta, no Allianz. Nas últimas rodadas, a equipe comandada por Abel Ferreira assumiu a liderança da competição e, atualmente, tem três pontos de vantagem em relação ao Flamengo, segundo colocado.

As equipes, inclusive, voltarão a se enfrentar no próximo domingo, desta vez no Rio de Janeiro. No primeiro turno, os cariocas venceram por 2 a 0, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Allianz Parque, estádio do Palmeiras, terá capacidade reduzida no duelo contra o RB Bragantino (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Preço dos ingressos para Palmeiras x Red Bull Bragantino

Sócios do plano Avanti têm condições especiais para adquirir ingressos para as partidas do Palmeiras, além de descontos progressivos que podem chegar a até 100% do valor, dependendo do plano contratado.

As vendas para o público geral, por sua vez, começaram na manhã desta terça-feira (14). Confira a precificação.