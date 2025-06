Final da Nations League: Paulo Calçade analisa jogo entre Portugal e Espanha

A grande final da UEFA Nations League promete reunir gerações e talentos em um duelo de gigantes do futebol europeu. Portugal e Espanha se enfrentam neste domingo (8), às 16h, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+, direto de Munique.

Com narração de Rogério Vaughan, a cobertura da ESPN contará com Renata Ruel na análise da arbitragem e com os comentários de Paulo Calçade, que destacou a dimensão histórica e simbólica da partida.

Do lado português, a experiência de Cristiano Ronaldo, um dos maiores nomes da história do futebol, ainda é peça central da equipe. Já a Espanha aposta no talento promissor de Lamine Yamal, joia de apenas 17 anos que vem encantando o mundo com sua maturidade e habilidade precoce.

- É a decisão da Nations, mas poderia ser a final da Euro ou da Copa do Mundo. Desde a conquista da Eurocopa de 2008, os espanhóis encontraram um caminho. E permaneceram nele, mesmo com oscilações. É tão agradável ver o craque Yamal quanto o jogo coletivo da equipe. Portugal possui jogadores excelentes e ainda tem espaço para melhorar, ainda conduzido por Cristiano Ronaldo. Em campo, o passado, o presente e o futuro - analisou Calçade.

Portugal chega à final após eliminar a Alemanha nas semifinais, enquanto a Espanha garantiu sua vaga em um duelo épico contra a França, vencendo por 5 a 4 em uma das melhores partidas da competição.