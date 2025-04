Ferreirinha: saiba quantos gols faltam para Neto pagar promessa e usar tanga

O ex-jogador Neto realizou uma promessa ousada no último dia 10 de abril. Ao duvidar da capacidade do atacante Ferreirinha, do São Paulo, o apresentador do programa "Donos da Bola", da Band, prometeu aparecer na programação de tanga se o jogador fizesse 10 gols no ano. Veja com o Lance! quantos tentos faltam para o desafio ser cumprido.

Quando o antigo jogador fez a promessa, Ferreirinha não tinha nenhum gol na temporada. Porém, o atleta emplacou uma sequência boa de partidas e colecionou quatro gols nos últimos três jogos do Tricolor paulista.

O primeiro tento do atacante aconteceu no empate do São Paulo com o Allianz Lima por 2 a 2, pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o camisa 11 não só quebrou o jejum de gols na temporada, como balançou a rede em duas oportunidades.

Posteriormente, Ferreirinha voltou a marcar nos dois jogos seguintes: nos empates com o Cruzeiro, por 1 a 1, no Morumbis, e Botafogo, por 2 a 2, no Nilton Santos. Ambas as partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Quantos gols faltam para Neto cumprir a promessa?

Com o atual cenário, restam apenas seis gols de Ferreirinha para o ex-jogador ter que usar tanga em rede nacional. Vale destacar, que mesmo após a boa sequência do atacante do São Paulo, Neto não voltou atrás do acordo. Até o momento da publicação desta matéria, o apresentador se mantém irredutível a cumprir a promessa.

