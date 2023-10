O Fluminense postou em suas redes sociais nesta quinta-feira (12), um vídeo mostrando um texto escrito por Lorenzo, para o pai, Germán Cano. O menino, homenageado em cada gol do pai, que faz a letra "L", escreveu um texto motivando o atacante, que irá enfrentar o Boca Juniors, no dia 4 de novembro, em busca do título inédito da Libertadores, no Maracanã.