No século atual, o Flamengo de 2022 é o campeão com maior média de idade até o momento, com uma equipe titular que entrou em campo diante do Athletico-PR com 28,8 anos de idade. O Lance! mostra o ano a ano dos vencedores da Libertadores de 2001 até 2022, além do Fluminense 2023 que pode conquistar o primeiro título da competição.