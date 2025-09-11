Narrador acerta com a TNT Sports após saída de Jorge Iggor para a Globo

A TNT Sports acertou um novo contrato com um narrador depois da saída de Jorge Iggor para a Globo. A emissora anunciou renovação de contrato com o narrador e apresentador Octavio Neto, que integra o time de talentos da marca esportiva desde 2011.

continua após a publicidade

Reconhecido por seu papel de destaque nas principais atrações digitais e transmissões da casa, o jornalista terá ainda mais espaço em toda a programação da TNT Sports, incluindo nos jogos da UEFA Champions League 2025/26, que começa no dia 16 de setembro.

➡️Torcedores do Flamengo se revoltam com publicação do Vasco: ‘Sempre isso’

Natural de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, Octavio iniciou a sua carreira na narração durante a faculdade, em uma web-rádio. Jornalista de formação, atuou como repórter, redator, editor e assessor de imprensa até chegar ao extinto Esporte Interativo.

continua após a publicidade

Ele Já narrou mais de 60 modalidades e traz referências à cultura pop em suas transmissões. Possui uma relação muito forte com games, sendo eleito a personalidade do ano nos eSports em 2016.

No ano de 2021, o narrador da TNT Sports foi escolhido pela Warner Bros. Discovery para ser o narrador oficial da versão brasileira do filme Space Jam: Um Novo Legado. Também apresenta e participa dos principais programas da TNT Sports no Youtube, como o De Sola, De Zero a Dez e o Melhor Futebol do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu estou muito feliz com esse novo ciclo dentro da TNT Sports, que é a minha casa há mais de 13 anos e onde passei por inúmeros momentos incríveis e emocionantes durante essa trajetória. Foi aqui que eu construí uma comunidade que admira o meu trabalho, que eu tive a liberdade de ser quem eu sou naturalmente, com a minha linguagem e espontaneidade - começou Otávio Neto.

- Aqui eu sigo crescendo e evoluindo como pessoa, narrador e comunicador. Mas acho que essa renovação é diferente de todas as outras, é mais especial. Nunca me senti tão empolgado em poder dar voz a jogos ainda maiores, alcançar ainda mais pessoas, tendo a certeza de que eu estou abraçando o privilégio e a responsabilidade que estão depositando em mim. Eu me preparei muito para esse momento - completou o narrador da TNT Sports.

Otávio acertou sua renovação de contrato depois da saída de Jorge Iggor, um dos principais narradores d a casa, para a Globo. Ele é o narrador principal da GE TV.