Filha de Petkovic faz ensaio no Vidigal para sua carreira no funk

Ana Petkovic, filha de Pet (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 15:37 • Rio de Janeiro

Nascida na Espanha, mas criada no Rio de Janeiro, Ana Petkovic, Herdeira de um dos maiores ídolos do Flamengo, Dejan Petkovic, decidiu aproveitar suas raízes cariocas para se lanças como cantora de funk, gênero musical popular na cidade carioca.

- Cresci vendo meu pai ovacionado nos estádios, e foi nessa energia que me apaixonei pela cultura e pela música brasileira. Foi um processo muito burocrático para emitir minhas novas documentações, mas agora eu sou oficialmente brasileira e posso garantir que vou reverter toda essa felicidade que estou vivendo para meus fãs nos meus novos lançamentos, eu quero levar a cultura brasileira para outros países e mostrar o que tem de melhor por aqui -

Ana, 27 anos, encontrou no Brasil seu verdadeiro lar. Recentemente, ela celebrou a conquista da cidadania brasileira. A cantora, fluente em quatro idiomas — português, inglês, espanhol e sérvio — e talentosa no piano e na guitarra, está pronta para iniciar uma nova fase em sua carreira artística.

Ana fez sua estreia musical em 2017 com um álbum focado na MPB, mas seu trabalho mais recente, "Lâmia", é uma fusão de sensualidade, empoderamento e a batida contagiante do funk. Ela chamou a atenção recentemente ao realizar um ensaio fotográfico no Vidigal, na Zona Sul do Rio. Vestindo criações de estilistas locais, Ana se envolveu ativamente com a comunidade durante todo o processo.