O recorde de Neymar alcançado com a goleada do Brasil sobre a Bolívia por 5 a 1 na noite desta sexta-feira (8) em Belém, no Pará, pela estreia das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo 2026, repercutiu na mídia esportiva e chamou a atenção de Renato Maurício Prado, ex-jornalista do SporTV, que considerou qualquer comparação do atual camisa 10 com Pelé uma "aberração".