Fernando Campos analisa Diniz no Vasco e critica gestão de Pedrinho: ‘Péssima’

Eliminado da Copa Sul-Americana nesta semana, o Vasco agora foca as ações no Brasileirão, onde está à beira da zona de rebaixamento, e na Copa do Brasil. Comentarista da CazéTV, Fernando Campos conversou com o Lance! e falou sobre a gestão do ex-jogador Pedrinho no clube. Veja no vídeo acima:

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Vasco elegem culpado por eliminação na Sul-Americana: ‘Na conta dele’

Fernando Campos elogiou a iniciativa de Pedrinho de retirar a 777 Partners da SAF do Vasco, mas criticou outras decisões da atual gestão do ídolo do clube. O jornalista citou algumas situações em que viu erro do presidente, como a promessa de reforma de São Januário e a contratação de alguns jogadores.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além das críticas à gestão de Pedrinho, o jornalista da CazéTV também aproveitou para analisar o trabalho de Fernando Diniz até aqui no Cruz-maltino. Para o comentarista, o treinador não é o culpado pelo momento do time na temporada, e criticou o elenco disponível para o técnico trabalhar.

continua após a publicidade

Fernando Campos cobriu o Mundial de Clubes pela CazéTV (Foto: Divulgação)

Eliminação na Sul-Americana

O Vasco terminou a fase de grupos da Sul-Americana na segunda posição do Grupo G, com oito pontos. No play-off para tentar vaga nas oitavas de final, o Vasco foi goleado pelo Independiente del Valle no placar agregado, por 5 a 1. No Brasileirão, o clube está na 16ª posição, com 14 pontos.

O que vem pela frente para o Vasco?

O Vasco volta a campo neste final de semana para enfrentar o Internacional. A bola rola às 18h30 de domingo (27), no Beira-Rio. O confronto é válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Na próxima semana, o Cruz-maltino viaja para Alagoas, onde encara o CSA pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade