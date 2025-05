Fenômeno nas redes sociais, ex-árbitra vai participar de reality show

A ex-árbitra Fernanda Colombo foi anunciada como participante do MasterChef Brasil 2025. A 12ª temporada do reality gastronômico estreia no dia 27 de maio, terça-feira, às 22h30, na Band.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Conhecida por sua trajetória no futebol como árbitra assistente e comentarista de futebol, Fernanda agora vai disputar o troféu de melhor cozinheira amadora entre os 18 participantes da nova edição do programa. Natural de Criciúma (SC), ela tenta agora emplacar uma nova fase na televisão, desta vez longe dos campos.

— Minha imagem é muito ligada ao futebol, e eu sempre quis que as pessoas conhecessem um pouco esse lado. Da Fernanda que gosta de cozinhar, que gosta de reunir a família. Eu quero que as pessoas vejam essa Fernanda que também cozinha — disse Fernanda à Band.

continua após a publicidade

Com 1,9 milhão de seguidores no Instagram, Fernanda faz sucesso nas redes sociais com vídeos sobre arbitragem e também é autora de um livro voltado ao público infantil, no qual explica regras do futebol para crianças. Após abandonar os gramados, trabalhou como comentarista de futebol.

— Na arbitragem, o maior desafio é o erro, e aqui a gente tem que lidar com o erro constantemente [...] É, de fato, saber lidar com o erro, a pressão e com o tempo também — detalha.

continua após a publicidade

Fernanda Colombo (Foto: Divulgação/ Band)

Fernanda Colombo e a gastronomia

Fernanda conta que a motivação para cozinhar surgiu de forma natural, ainda pequena, e que ao longo dos anos foi transformando o hábito em um verdadeiro prazer. Sua conexão com a gastronomia ganhou ainda mais força com o tempo, inspirada também por programas culinários que sempre admirou.

— Quando era criança, era muito chata para comer e minha mãe sempre falava: "Se você não gosta, não precisa comer, mas daí você vai lá e faz a sua". Para não incomodar ninguém, eu mesma comecei a cozinhar e isso virou uma paixão e, com os anos, fui aprimorando — disse.

— Eu sempre gostei muito de cozinhar e de acompanhar o programa, então essa combinação sempre me fez querer participar — finaliza.