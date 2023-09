Vasco de Ramón Díaz ou Manchester City de Guardiola? O questionamento é parte de uma 'insanidade coletiva' mencionada por Felipe Neto após a goleada cruz-maltina sobre o Coritiba na noite desta quinta-feira (21), em São Januário. O torcedor do Botafogo foi às redes sociais para brincar sobre o jeito peculiar do vascaíno em celebrar o bom momento do time.