Fluminense se espelha em 2024 e vê chance de dar passo por semifinal do Carioca

Assim como em 2024, o Fluminense será comandado por Marcão no início do Campeonato Carioca e vê chance de dar um passo largo em direção às semifinais. Devido a derrota do Botafogo e o tropeço do Vasco na estreia, o Tricolor tem a chance de dormir no G-4 em caso de vitória sobre o Sampaio Corrêa.

No ano passado, o Time de Guerreiros contou com o bom início da equipe alternativa, que somou 10 pontos nos quatro primeiros jogos. Esse fato gerou uma gordura para o clube entrar na semifinal com 21 pontos ao fim das 11 partidas da Taça Guanabara.

Embora conta com diversos jovens de Xerém, o Fluminense inicia o Campeonato Carioca com atletas experientes, como Manoel, Ignácio e Lelê. Além das três peças mais conhecidas, o Tricolor tem o reforço de Paulo Baya e as presenças de atletas que já estavam integrados no profissional em 2024, como Esquerdinha, Victor Hugo, Isaque e Wallace Davi.

Com jogadores querendo mostrar serviço em busca de mais espaço em 2025, o Time de Guerreiros tem a chance de fazer um início de estadual forte e sem sustos. Soma-se a isso o fato de que o elenco vê dois de seus principais rivais diretos tropeçando em suas estreias, o que pode ser a chance de abrir vantagem no G-4.

No entanto, o Fluminense enfrenta um adversário com sonhos altos e que deu muito trabalho para o Tricolor em 2024. Naquela partida, a equipe comandada até então por Fernando Diniz venceu por apenas 1 a 0 com gol marcado por Germán Cano, mas Marcão não terá seus principais astros no banco de reservas para solucionar possíveis problemas.

O Tricolor também tem a chance de assumir a ponta, uma vez que Maricá e Portuguesa venceram seus jogos no sábado (11), mas por apenas um gol de diferença para seus adversários. E acima de tudo, dar uma resposta ao torcedor, que espera por um 2025 bem diferente do que foi 2024.