Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os representantes brasileiros vivos na Libertadores da América, e o ex-jogador Cicinho cravou a eliminação de um deles com requintes de crueldade. Para o ex-Seleção Brasileira, o Verdão perde a vaga na semifinal nos pênaltis para o River Plate.

O Palmeiras enfrenta o River Plate pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira (24). A bola rola às 21h30, no Allianz Parque, e Cicinho apontou que os palmeirenses vão sair tristes do estádio.

Durante o "Jogo Aberto", na Band, o ídolo do São Paulo cravou que o Verdão perde de 1 a 0 nos 90 minutos e depois é eliminado nos pênaltis para o time argentino. Na ida, em pleno Monumental de Núñez, o Verdão venceu por 2 a 1.

Cicinho cravou eliminação de brasileiro na Libertadores (Foto: Reprodução Band)

Palmeiras tem retrospecto positivo contra o River Plate em mata-matas de Libertadores

O Palmeiras tem um dos jogos mais importantes deste segundo semestre nesta quarta-feira (24), quando recebe o River Plate, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O time de Abel Ferreira, no entanto, joga por um empate para avançar à semifinal, já que venceu o adversário por 2 a 1, em Buenos Aires. E os bons resultados em mata-mata contra os argentinos fazem com que o torcedor alviverde fique ainda mais confiante.

Os mais supersticiosos têm motivos para pensar positivo. Isso porque esta é a terceira vez que Palmeiras e River Plate se enfrentam em fases eliminatórias do torneio continental, e em todas os brasileiros levaram a melhor. E mais: sagrou-se campeão ao final dos campeonatos dos anos em questão.

O primeiro encontro aconteceu, em 1999, nesta mesma fase do torneio atual. Na Argentina, o Palmeiras sofreu e acabou derrotado por 1 a 0, mas em São Paulo, na volta, prevaleceu a força alviverde: 3 a 0 e a vaga para a semifinal.

Em 2020, um novo e mais recente encontro. O Palmeiras de Abel Ferreira venceu por 3 a 0 na ida, em Buenos Aires, mas em um jogo repleto de emoções na volta, acabou perdendo por 2 a 0, no Allianz Parque. Apesar do revés, o placar do agregado fez com que o time ficasse com a vaga para a decisão daquele ano.

Esta, aliás, foi a última derrota do Palmeiras em jogos de volta na competição. Desde a derrota para o River Plate, em janeiro de 2021 (válido pela Libertadores de 2020), o time disputou outros 11 confrontos decisivos, com três vitórias e oito empates. Ao todo, foram 15 gols marcados e apenas seis sofridos neste período.