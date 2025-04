Vampeta lamenta sede de clássico entre Palmeiras e Corinthians

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (12), em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o Alviverde, mandante do confronto, não poderá usar o Allianz Parque, devido a um show marcado para a data. O ex-jogador Vampeta lamentou o cenário.

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio "Jovem Pan", o ex-jogador falou do cenário com tristeza. Ele ainda criticou o fato do Palmeiras precisar abrir mão do próprio estádio por conta de um outro espetáculo.

- Esse show. É do meu conterrâneo. Gilberto Gil te amo, mas tirar o palco do futebol, na minha cabeça não entra. Sei que tem contrato, então vou respeitar. Não estou falando isso porque é o Gilberto Gil não. Falaria para qualquer artista - disse o ex-jogador, antes de completar.

- Vê se os caras sedem o palco deles para a gente jogar bola. Chega em uma casa de show e fala: "vamos fechar aí que vai chegar o Vampeta para jogar bola". Vão responder: "aqui não, aqui é lugar de contar" - concluiu.

Onde será Palmeiras x Corinthians?

Sem o Allianz Parque disponível, o Palmeiras irá sediar o clássico contra o Corinthians na Arena Barueri. A partida está marcada para este sábado (12), às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale destacar, que este será o primeiro confronto entre as equipes após a final do Campeonato Paulista. Na última ocasião, o Corinthians se consagrou campeão do estadual. Agora, as equipes voltam a se enfrentar em uma disputa direta pelas primeiras colocações do Brasileirão. Atualmente, o Alvinegro e o Alviverde ocupam, respectivamente, a segunda e a sétima colocação. Ambos com 4 pontos somados.