Após o transplante, Faustão ficou pouco mais de 10 dias internado para observar como iria reagir e se o seu organismo iria rejeitar ou não o órgão. Com tudo ocorrendo dentro do normal, o comunicador recebeu alta no dia 10 de setembro. No entanto, voltou a ser internado recentemente no dia 20 de setembro, para realização de exames já previstos.