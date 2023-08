Com a saída da Globo no final de 2021, Faustão assinou com a Rede Bandeirantes. No dia 17 de janeiro de 2022, foi ao ar o Faustão na Band. O programa foi praticamente uma continuação do que era feito na emissora carioca, só que diariamente. Fausto Silva anunciou que iria deixar a Band em maio. Seu show foi exibido até o dia 18 de agosto deste ano.