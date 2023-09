Felipe Neto é botafoguense fanático e já deu algumas provas disso. Na virada do time carioca sobre o Internacional no Nilton Santos, o youtuber fez uma publicação emocionado com a atual temporada do time. Além disso, Felipe já foi patrocinador do clube, com duas empresas, a "Neto's" e "Vigia de Preço" em 2018 e 2019.