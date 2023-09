Guilherme Gandra Moura, o pequeno Gui, que ficou conhecido pelo seu grande amor ao Vasco e por ser grande fã de Gabriel Pec, marcou presença na vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, no clássico disputado neste sábado (16), pela 23ª rodada do Brasileirão. No colo do pai, o menino se emocionou com os gols marcados pelo seu ídolo e foi às lágrimas com o triunfo no Estádio Nilton Santos.