Fala de Yuri Alberto sobre jogo contra o Flamengo choca web: 'Não sabia'

Yuri Alberto foi um dos protagonistas da partida entre Corinthians x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele perdeu um pênalti de cavadinha, duas chances claras, mas marcou um golaço na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Em entrevista ao "Ge", Yuri Alberto falou sobre o jogo contra o Flamengo. Segundo o atacante, se não tivesse perdido o pênalti, ele teria feito três gols no primeiro tempo.

➡️Zé Elias, da ESPN, se pronuncia após áudio vazado sobre jogador do Flamengo

- Se não fosse aquela cobrança de pênalti, seria o meu melhor jogo no ano e eu teria feito um hat-trick no 1º tempo com as chances que eu tive após a penalidade. Na hora do jogo, eu tinha estudado ele. A decisão que eu tive foi na hora - comentou Yuri Alberto sobre o duelo contra o Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Reação de ex-jogador do Flamengo a gol de Carrascal repercute: 'Deboche'

Nas redes sociais, a fala de Yuri Alberto surpreendeu muitos torcedores do Flamengo. O atacante comentout também sobre a cobrança que recebeu dos companheiros. Veja abaixo:

Yuri Alberto se emociona após marcar em Corinthians x Flamengo (Foto: Reprodução da Cazé TV)

Veja fala de Yuri Alberto sobre jogo com o Flamengo e reação dos torcedores

Outras falas do jogador na entrevista

O atacante do Corinthians concedeu entrevista ao 'Abre Aspas', quadro do 'ge.globo'. Yuri Alberto relembrou a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, na Neo Química Arena, quando teve a chance de abrir o placar no primeiro tempo, mas arriscou uma cavadinha, tranquilamente defendida por Rossi.

continua após a publicidade

- Teve cobrança do grupo, dos torcedores também. Foi uma decisão que eu acabei tomando no jogo, não foi correta, mas aprendi da pior maneira. Agora é continuar trabalhando, me entregando, me esforçando, que não vai ser essa cavadinha que vai definir quem é o Yuri Alberto. É continuar me entregando, fazendo gols, dando assistências, tudo em prol do Corinthians - contou Yuri Alberto sobre o erro contra o Flamengo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Yuri Alberto ainda marcou, mas viu o Flamengo virar o placar com Arrascaeta e Luiz Araújo. O atacante relembra que estudou o goleiro do Flamengo e que a prática da cavadinha é normal no cotidiano dos treinamentos.

- Durante as semanas, eu sempre faço, de quatro cobranças, uma eu tento surpreender os goleiros, porque no treinamento tem muito goleiro bom. Às vezes a gente até brinca, fazendo apostado. Mas é uma coisa que eu fazia com frequência. Na hora do jogo, eu tinha estudado ele (Rossi). Nem vou entrar tanto em detalhes, senão os goleiros já vão começar a entender como o Yuri Alberto pensa antes de bater as penalidades - contou o atacante.