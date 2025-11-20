Após Palmeiras x Vitória, Facincani faz previsão para final contra o Flamengo

O jornalista Felippe Facincani criticou a postura do Palmeiras diante do empate com o Vitória, da última quarta-feira (19), no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o comunicador citou a final da Libertadores para chamar atenção da equipe do técnico Abel Ferreira.

Ao analisar o atual cenário do Alviverde, o comunicador destacou a importância do Palmeiras se manter vivo na disputa do Brasileirão. Facincani destacou que determinado feito é crucial para a disputa da final da Copa Libertadores.

— Como fica o pensamento após esse resultado contra o Vitória? Fica lamentável. Pequeno. Para um momento em que o Palmeiras deveria ter mostrado aquele espírito de jogo, que nos emocionou aqui na live, do 4 a 0 contra a LDU. O jogo da afirmação. Onde o time se tornou cascudo e com a ambição de mostrar que ninguém pararia a equipe — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Mas aí some em três jogos. Vão querer falar que o time tá com o pensamento na Libertadores. Até poderia ser, mas se não estivesse disputando o título do Brasileirão. Mas está. Seria importante, que o elenco mostrasse resultados, mas entram em uma vibe de se poupar. Porque o que importa é o dia 29, da final da Libertadores. Tem que jogar para ganhar. Caso contrário, dá armas para o Flamengo para a decisão — concluiu.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Vitória?

Texto por: Vitor Palhares

Um primeiro tempo de poucas oportunidades e muitos erros no Allianz Parque. Com a missão de encerrar a sequência de duas derrotas consecutivas, o Palmeiras foi a campo com três zagueiros e os retornos de Allan e Andreas Pereira.

O trio deu solidez defensiva a um time pouco atacado, mas não contribuiu no processo de criação de jogadas, principal dificuldade alviverde nos 45 minutos iniciais. Fuchs ainda tentou encontrar passes entre linhas, mas sem sucesso.

Recuado, o Vitória cedeu raras posses de bola ao rival dentro de sua área. No ataque, viu sua dupla de atacantes ficar distante da linha de meio-campo e teve poucas posses longas, o que resultou em apenas 34% de posse de bola.

Entre disputas no meio de campo e alguns chutões, Allan foi o maior destaque e levou perigo pela direita em jogadas individuais. Em uma delas, driblou três defensores do Vitória, entrou na área com a bola dominada e finalizou rente à trave defendida por Thiago Couto.

Nos minutos finais, a torcida chegou a pedir pênalti após um cruzamento à meia altura. O lance foi revisado pelo VAR, e Lucas Torezin mandou o jogo seguir.

Com a necessidade de marcar gols, Abel Ferreira promoveu as entradas de Vitor Roque e Felipe Anderson ainda no intervalo e desfez a linha de três zagueiros. Aos poucos, o time passou a ocupar o campo de ataque e viu Allan, primeiro, e Veiga, no rebote, criarem as primeiras chances claras do jogo.

A comissão técnica seguiu mudando a formação da equipe e chegou a colocar Gustavo Gómez como atacante, iniciativa que não trouxe o efeito esperado: gols. Impaciente, o time abusou dos cruzamentos, e a defesa do Vitória levou a melhor na maioria das disputas.

Assim como no fim do primeiro tempo, a torcida no Allianz voltou a pedir pênalti nos acréscimos. Torezin, porém, mandou o jogo seguir. Os minutos finais tiveram amplo domínio da posse de bola pelo Verdão, muitas bolas na área e poucas chances claras. A principal delas saiu dos pés de Felipe Anderson, que finalizou forte de fora da área para boa defesa do goleiro adversário.