Facincani classifica futebol do Palmeiras de ‘paupérrimo’ e aponta único jogador ‘fora da curva’

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 20:30 • São Paulo (SP)

O jornalista Felippe Facincani disse, no canal dele no YouTube, que o Palmeiras apresentou um "futebol paupérrimo" no empate com o Internacional em 1 a 1, no Beira-Rio, encerrando série de três derrotas. Para Facincani, o jogador fora da curva nesse momento "tenebroso" é o zagueiro Vitor Reis.

- O Vitor Reis joga demais. Esse sim é um ponto fora da curva num momento tenebroso. O Vitor Reis está sempre salvando o Gustavo Gómez e o Giay, que hoje entrou de novo perdido no jogo - afirmou.

Segundo o jornalista, o Palmeiras apresentou contra o Inter as mesmas falhas.

- Os mesmos personagens, as mesmas falhas, a mesma bagunça, a mesma desorganização. Mas você pode dizer: 'Ah, correu um pouquinho no segundo tempo e achou um gol com Rony." É verdade, mas é suficiente? É de fato aquilo que o Palmeiras hoje precisa? A equipe sempre tem atuado com os mesmos personagens que nada conseguem produzir, nem um pouquinho além para buscar um resultado positivo, um fio de esperança. Não consigo entender por que tantos jogadores viajam, vão para o banco de reservas, entre 14 e 15, e são sempre os mesmos que entram - criticou.