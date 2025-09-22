Expulsão? PC Oliveira dá veredito em lance polêmico de Flamengo x Vasco

O especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira analisou um lance polêmico no clássico entre Flamengo e Vasco. Em campo, as duas partidas protagonizaram um confronto movimentado, que terminou em um empate por 1 a 1, no último domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileiro.

A jogada envolvou os atletas Lucas Oliveira e Gonzalo Plata. Durante uma dividida, aos 48 minutos do primeiro tempo, o zagueiro do Cruzmaltino acertou a sola da chuteira no atacante do Rubro-Negro na região do joelho. Ao analisar as imagens, PC Oliveira concordou com a decisão do árbitro Rafael Rodrigo Klein em não aplicar um cartão vermelho.

- O Lucas Oliveira toca na bola primeiro e na minha visão não foi uma entrada direta coma a sola com força excessiva e risco de lesionar o adversário. Ele joga de uma maneira perigosa, levanta muito o pé, atinge a bola, mas não teve um movimento adicional. Foi bem no limite sim, porque foi com a sola, mas acho que o amarelo foi bem aplicado - explicou PC.

Dividida polêmica entre Gonzalo Plato e Lucas Oliveira no último Flamengo x Vasco (Foto: Reprodução)

Como foi Flamengo x Vasco?

Texto por: Lucas Bayer e Pedro Cobalea

O primeiro tempo foi animado no Clássico dos Milhões. Mandante, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos. Após chute no travessão de Cebolinha, Bruno Henrique parou em Léo Jardim. Mas Carrascal, no rebote, mandou a bola para o barbante. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra. O Vasco sentiu o gol e recuou, chamando o Flamengo para o seu campo de defesa.

Após suportar a pressão adversária, o Cruz-Maltino teve uma grande chance de perigo com Cuesta, de cabeça. O gol de empate, no entanto, saiu aos 29', com Rayan. Na comemoração, o jogador, revelado pelo Vasco, provocou os flamenguistas.

Na volta do intervalo, o treinador Fernando Diniz optou por colocar o atacante colombiano Andrés Gómez no lugar de Nuno Moreira. O jogo seguiu muito pegado e com disputas físicas entre os jogadores. O Flamengo teve a possse de bola e chegou em mais oportunidades, mas o Vasco também escapava com perigo, principalmente com Rayan pela direita.

Aos 19 minutos, o treinador Filipe Luís colocou o titulares no ataque. Pedro e Arrascaeta foram para o jogo. Logo na sequência, Léo Jardim foi apertado na saída de bola pela dupla e quase Arrascaeta conseguiu roubar a bola do goleiro. O Flamengo seguiu pressionando próximo a área do Vasco e Saúl acertou um belo chute que parou no travessão.

O Flamengo ampliou a pressão e tinha as melhores oportunidades. Foi então que o treinador Fernando Diniz percebeu que necessitava mudar o estilo de jogo da equipe. Tirou Coutinho e Vegetti e colocou David e Matheus França, tornando o time mais rápido e capaz de fazer as transições necessárias para explorar os contra-ataques. Com as alterações o Vasco melhorou no jogo e passou a ser capaz de explorar os espaços deixados pelo Flamengo.

Nos últimos cinco minutos o Rubro-Negro voltou a dominar as ações do jogo, sempre chegando com perigo, principalmete com Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Apesar da pressão final do clube da Gávea, o empate persistiu após os 90 minutos.