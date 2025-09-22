menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Expulsão? PC Oliveira dá veredito em lance polêmico de Flamengo x Vasco

Clássico carioca aconteceu pela 24ª rodada do Brasileirão

PC Oliveira analisou lance polêmico em Flamengo x Vasco (Foto: Divulgação/Globo)
imagem cameraPC Oliveira analisou lance polêmico em Flamengo x Vasco (Foto: Divulgação/Globo)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
04:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

O especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira analisou um lance polêmico no clássico entre Flamengo e Vasco. Em campo, as duas partidas protagonizaram um confronto movimentado, que terminou em um empate por 1 a 1, no último domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A jogada envolvou os atletas Lucas Oliveira e Gonzalo Plata. Durante uma dividida, aos 48 minutos do primeiro tempo, o zagueiro do Cruzmaltino acertou a sola da chuteira no atacante do Rubro-Negro na região do joelho. Ao analisar as imagens, PC Oliveira concordou com a decisão do árbitro Rafael Rodrigo Klein em não aplicar um cartão vermelho.

- O Lucas Oliveira toca na bola primeiro e na minha visão não foi uma entrada direta coma a sola com força excessiva e risco de lesionar o adversário. Ele joga de uma maneira perigosa, levanta muito o pé, atinge a bola, mas não teve um movimento adicional. Foi bem no limite sim, porque foi com a sola, mas acho que o amarelo foi bem aplicado - explicou PC.

continua após a publicidade
Dividida polêmica entre Gonzalo Plato e Lucas Oliveira no último Flamengo x Vasco (Foto: Reprodução)
Dividida polêmica entre Gonzalo Plato e Lucas Oliveira no último Flamengo x Vasco (Foto: Reprodução)

Como foi Flamengo x Vasco?

Texto por: Lucas Bayer e Pedro Cobalea

O primeiro tempo foi animado no Clássico dos Milhões. Mandante, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos. Após chute no travessão de Cebolinha, Bruno Henrique parou em Léo Jardim. Mas Carrascal, no rebote, mandou a bola para o barbante. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra. O Vasco sentiu o gol e recuou, chamando o Flamengo para o seu campo de defesa.

Após suportar a pressão adversária, o Cruz-Maltino teve uma grande chance de perigo com Cuesta, de cabeça. O gol de empate, no entanto, saiu aos 29', com Rayan. Na comemoração, o jogador, revelado pelo Vasco, provocou os flamenguistas.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o treinador Fernando Diniz optou por colocar o atacante colombiano Andrés Gómez no lugar de Nuno Moreira. O jogo seguiu muito pegado e com disputas físicas entre os jogadores. O Flamengo teve a possse de bola e chegou em mais oportunidades, mas o Vasco também escapava com perigo, principalmente com Rayan pela direita.

Aos 19 minutos, o treinador Filipe Luís colocou o titulares no ataque. Pedro e Arrascaeta foram para o jogo. Logo na sequência, Léo Jardim foi apertado na saída de bola pela dupla e quase Arrascaeta conseguiu roubar a bola do goleiro. O Flamengo seguiu pressionando próximo a área do Vasco e Saúl acertou um belo chute que parou no travessão.

O Flamengo ampliou a pressão e tinha as melhores oportunidades. Foi então que o treinador Fernando Diniz percebeu que necessitava mudar o estilo de jogo da equipe. Tirou Coutinho e Vegetti e colocou David e Matheus França, tornando o time mais rápido e capaz de fazer as transições necessárias para explorar os contra-ataques. Com as alterações o Vasco melhorou no jogo e passou a ser capaz de explorar os espaços deixados pelo Flamengo.

Nos últimos cinco minutos o Rubro-Negro voltou a dominar as ações do jogo, sempre chegando com perigo, principalmete com Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Apesar da pressão final do clube da Gávea, o empate persistiu após os 90 minutos.

Flamengo e Vasco se enfrentaram pela 24ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Flamengo e Vasco se enfrentaram pela 24ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias