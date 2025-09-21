Cruzeiro vence Red Bull Bragantino e se aproxima do líder Flamengo
Raposa derrota Massa Bruta por 2 a 1, de virada, no Mineirão, em jogo muito disputado
O Cruzeiro derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, neste domingo (21), no Mineirão, e voltou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, agora mais próximo do Flamengo, que empatou com o Vasco, no Maracanã. A diferença caiu para apenas um ponto: 51 a 50 - o time carioca tem um jogo a menos. Essa foi a sexta vitória consecutiva da equipe celeste na temporada, quatro delas pelo Brasileirão.
A partida foi muito disputada, e o Bragantino saiu na frente, com gol de Jhon Jhon. Lucas Silva empatou nos acréscimos do primeiro tempo, e Kaiki virou o placar na etapa final - na rodada anterior, o Cruzeiro também havia vencido de virada: 2 a 1 sobre o Bahia, em Salvador.
O Red Bull Bragantino deu mais trabalho que o Cruzeiro esperava desde o início da partida. Com uma marcação forte e bom posicionamento em todo o campo, o Massa Bruta anulava as principais jogadas da Raposa, que, apesar de maior posse de bola, não conseguia criar chances claras de gol.
Aos 16 minutos, Lucas Barbosa cruzou da esquerda, a bola passou pela área e Laquintana não alcançou, na primeira chegada com perigo do Bragantino. O Cruzeiro respondeu aos 21 minutos, num contra-ataque em que Kaio Jorge finalizou de fora da área, e o goleiro Cleiton espalmou. Dois minutos depois, Sasha obrigou Cássio a saltar para desviar a bola para fora.
O placar foi aberto aos 25 minutos, quando Laquintana cruzou da direita, e o meia Jhon Jhon, na meia-lua, de primeira, acertou o ângulo esquerdo de Cássio, num belo gol. O Cruzeiro empatou ainda no primeiro tempo: aos 46 minutos, Lucas Silva recebeu de Kaio Jorge na entrada da área, deu um corte em Jhon Jhon e acertou o ângulo esquerdo de Cleiton, em outro belo gol.
O segundo tempo começou também num ritmo forte. Logo no primeiro minuto, Jhon Jhon obrigou Cássio a espalmar, antes de Kaiki aliviar o perigo. O Cruzeiro respondeu duas vezes com Christian, em chute que desviou na zaga e saiu e numa finalização de dentro da área, para fora. O Bragantino quase marcou o segundo, aos 15 minutos, quando Lucas Barbosa acertou a trave esquerda de Cássio.
O jogo continuou muito disputado, com os dois técnicos fazendo substituições. Aos 31 minutos, a equipe celeste virou o placar. William levantou a bola na área para Matheus Pereira que rolou para Kaiki dominar e chutar rasteiro. A zaga tentou salvar, mas não conseguiu.
Veja os próximos jogos de Cruzeiro e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão
Cruzeiro e Red Bull Bragantino voltam a campo no próximo fim de semana, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe celeste enfrenta o Vasco, no sábado (27), às 18h30, em São Januário, e o Massa Bruta recebe o Santos, no domingo (28), às 18h30, em Bragança Paulista.
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO
25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: Domingo, 21 de setembro de 2025, às 20h30
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte
🥅 Gols: Jhon Jhon (25'/1°T), Lucas Silva (46'/1°T) e Kaiki (31'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Romero, Villalba, Fabrício Bruno, Lucas Silva, Cássio, Gabigol, Leonardo Jardim (Cruzeiro), Fabinho, Matheus Fernandes, Gabriel, Pedro Henrique, Sasha e Lucas Barbosa (Bragantino)
💸 Renda: R$ 1.942.715,30
🧑🤝🧑 Público presente: 35.726
⚽ ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Marquinhos); Kaio Jorge (Bolasie) e Wanderson (Gabigol).
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton, Nathan Mendes (Hurtado), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Laquintana (Mosquera), Sasha (Fernando) e Lucas Barbosa.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
