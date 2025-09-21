Reação de Jorginho com empate do Flamengo com o Vasco viraliza: ‘Pena’
Volante ficou de fora do clássico por edema na coxa
Depois do empate do Flamengo com o Vasco, neste domingo (21), um vídeo de Jorginho saindo do Maracanã viralizou nas redes sociais. O volante ficou de fora do clássico importante por problemas musculares.
Em jogo movimentado, como um Flamengo e Vasco pede, Jorge Carrascal abriu o placar para o Rubro-Negro no primeiro tempo. Antes do intervalo, Rayan empatou para o Cruzmaltino e deu números finais ao jogo.
Depois do jogo, Jorginho, que estava em um camarote no Maracanã, foi filmado deixando o estádio. O volante estava claramente incomodado, com as mãos na cabeça, e o vídeo viralizou nas redes sociais. Veja abaixo.
Veja vídeo de Jorginho após Flamengo x Vasco, e reação da web
Como foi o jogo
Muitos torcedores ficaram na bronca com Filipe Luís após Flamengo e Vasco no Brasileirão. O primeiro tempo foi animado no Clássico dos Milhões. Mandante, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos. Após chute no travessão de Cebolinha, Bruno Henrique parou em Léo Jardim. Mas Carrascal, no rebote, mandou a bola para o barbante. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra. O Vasco sentiu o gol e recuou, chamando o Flamengo para o seu campo de defesa. Flamengo e Vasco pegando fogo no Maracanã.
Após suportar a pressão adversária, o Cruz-Maltino teve uma grande chance de perigo com Cuesta, de cabeça. O gol de empate, no entanto, saiu aos 29', com Rayan. Na comemoração, o jogador, revelado pelo Vasco, provocou os flamenguistas.
Na volta do intervalo, o treinador Fernando Diniz optou por colocar o atacante colombiano Andrés Gómez no lugar de Nuno Moreira. O jogo seguiu muito pegado e com disputas físicas entre os jogadores. O Flamengo com mais possse de bola chegou em mais oportunidades, mas o Vasco também escapava com perigo, principalmente com Rayan pela direita.
Aos 19 minutos, o treinador Filipe Luís colocou o titulares no ataque. Pedro e Arrascaeta foram para o jogo. Log na sequência, Léo Jardim foi apertado na saída de bola pela dupla e quase Arrascaeta conseguiu roubar a bola do goleiro. A bola seguiu próxima da área do Vasco e Saúl acertou um belo chute que parou no travessão.
O Flamengo ampliou a pressão e tinha as melhores oportunidades. Foi então que o treinador Fernando Diniz percebeu que necessitava mudar o estilo de jogo da equipe. Tirou Coutinho e Vegetti e colocou David e Matheus França, tornando o time mais rápido e capaz de fazer as transições necessárias para explorar os contra-ataques. Com as alterações o Vasco melhorou no jogo e passou a ser capaz de explorar os espaços deixados pelo Flamengo.
Nos últimos cinco minutos o Rubro-Negro voltou a dominar as ações do jogo, sempre chegando com perigo, principalmete com Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Apesar da pressão final, o empate persistiu após os 90 minutos. Empate em 1 a 1 para Flamengo e Vasco.
