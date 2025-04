Escalação de Cruzeiro x Unión: titulares poupados na Sul-Americana

Como já havia indicado, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, vai poupar alguns titulares na partida de estreia na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (1º), contra o Unión, no Estádio 15 de abril, em Santa Fé, na Argentina, às 19h (de Brasília). Dudu, Matheus Henrique e Kaio Jorge vão começar no banco de reservas.

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Gamarra e Villalba; Lucas Romero, Walace e Christian; Wanderson, Gabigol e Lautaro Diaz.

Leonardo Jardim não poderá contar com o meia Matheus Pereira, que ficou em Belo Horizonte à espera do nascimento do primeiro filho; com o zagueiro Jonathan Jesus, que se recupera de quadro viral que o deixou de fora também do jogo contra o Mirassol, pelo Brasileiro; com o meia Japa e o atacante Dinenno, que estão em fase final de recuperação de contusão; e com o zagueiro João Marcelo, que passou por cirurgia no joelho direito.

Estreia na Copa Sul-Americana será um confronto inédito para o Cruzeiro

Cruzeiro e Unión de Santa Fé nunca se enfrentaram. O retrospecto da Raposa contra times argentinos é positivo. São 109 partidas, com 53 vitórias da equipe celeste, 38 derrotas e 18 empates.

Essa será a oitava participação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Em 2003, a Raposa foi eliminada na fase inicial, no grupo com Palmeiras e São Caetano. No ano seguinte, o Cruzeiro passou pelo Goiás, mas foi eliminado pelo Internacional. Em 2005, eliminou o Juventude, mas caiu diante do Vélez Sarsfield. Em 2006, a Raposa foi eliminada pelo Santos, nos pênaltis, na fase preliminar. Na edição seguinte, o algoz foi o Goiás. O Cruzeiro voltou à Sul-Americana somente em 2017, quando foi eliminado pelo Nacional, do Paraguai, nos pênaltis, logo no primeiro confronto.

Na Sul-Americana de 2024, o Cruzeiro se classificou em primeiro lugar no grupo da primeira fase, com Universidad Católica, do Equador, Unión La Calera, do Chile, e Alianza, da Colômbia. Na sequência, eliminou Boca Juniors, Libertad, do Paraguai, e Lanús para chegar à final contra o Racing. A final foi disputada em Assunção, em 23 de novembro, e o Cruzeiro, sob o comando do técnico Fernando Diniz, perdeu por 3 a 1.