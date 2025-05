Com vasta experiência no jornalismo esportivo, João Guilherme se vê dentro de uma experiência completamente diferente na carreira. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o narrador, hoje da FlamengoTV, comentou sobre a diferença entre trabalhar numa emissora tradicional e dentro de uma televisão de clube. Assista no vídeo acima.

- Eu observo há algum tempo que a segmentação está tomando conta do jornalismo esportivo. Com a chegada da internet, do youtube, os torcedores dos times procuram os influencers que falam do seu time, os canais dos clubes... Isso é uma coisa que já percebi e que inclusive tem afetado a audiência das televisões tradicionais - iniciou João Guilherme.

- Sempre tinha aquela reclamação, de que eu não tinha falado de tal time, que só falava do Flamengo, do Corinthians... o público reclamava muito, mas com razão. A gente abria um espaço maior para um time com mais repercussão, é a briga pela audiência. Mas com a chegada da internet, o torcedor achou esse caminho de buscar as informações do próprio time. O torcedor hoje só não sabe do time dele se não quiser - opinou o jornalista.

- Em relação a responsabilidade, você fica mais a vontade porque você está transmitindo pra um público só. Numa televisão tradicional, você tem que narrar para os dois públicos. Ali não, estou narrando voltado para um público, então meu linguajar é voltado pra aquele clube. É mais confortável, fico mais solto. Tem coisas que eu falo na FlamengoTV, que eu não falaria jamais numa televisão aberta. Mas nós temos uma missão, levar uma mensagem de profissionalismo, não é porque eu estou na tv do Flamengo, que vou falar que está jogando bem, se estiver jogando mal (...) - explicou o jornalista.

Carreira de João Guilherme

João Guilherme possui mais de 35 anos de carreira. Iniciou no rádio e passou por diversas emissoras como Tupi, Tamoio, Gazeta e Manchete. Foi trabalhar na televisão pela primeira vez no 'SporTV', onde trabalhou por 14 anos, e depois no Fox Sports/ESPN, onde se destacou nas noites de Libertadores e ganhou notoriedade. De lá, se transferiu para o canal de streaming Paramount+, onde permaneceu até o fim de 2024. O narrador participou da cobertura de sete Copas do Mundo, cinco Olimpíadas e diversas finais de Libertadores.

Ida para a FlamengoTV

João Guilherme acertou a ida para o Flamengo no começo de janeiro e de lá pra cá vem participando de transmissões pré-jogo, é apresentador do 'MengoCast' (podcast semanal com convidados diferentes) e é o responsável por narrar as partidas do clube carioca no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.