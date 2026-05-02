Atuação de Claus em Palmeiras x Santos divide opiniões: 'Sem choro'

Palmeiras e Santos ficaram apenas no empate por 1 a 1 na noite deste sábado (2), no Allianz Parque. O meia Rollheiser, foi o responsável por marcar na primeira etapa, e Flaco López, na segunda. O duelo foi marcado pela atuação de Raphael Claus, responsável por opiniões de internautas nas redes sociais.

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Confira a reação da web com decisões Claus

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos

Texto de Vitor Palhares

Como visitante e sem Neymar, o Santos controlou o primeiro tempo e foi superior ao Palmeiras, que deixou o gramado sob protestos de sua torcida. Entre escapadas e falhas da defesa alviverde, a equipe comandada por Cuca abriu o placar com Rollheiser. O argentino aproveitou erro de Khellven na origem do lance e, de fora da área, bateu rasteiro para superar Carlos Miguel.

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Com dificuldades no setor ofensivo, o Palmeiras teve sua principal chance apenas nos minutos finais, em cabeçada de Jhon Arias defendida por Brazão.

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A comissão técnica do Palmeiras voltou do intervalo com uma mudança tática. Allan passou a atuar pelo corredor direito, no lugar de Khellven, e formou dupla com os atacantes que caíam pelo setor.

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Allan recuperou a posse de bola no campo ofensivo e acionou Andreas Pereira. O meia cruzou rasteiro para Flaco López, que finalizou de primeira com a perna esquerda para empatar o placar. Aos 25 minutos, Paulinho foi acionado por João Martins e atuou por cerca de 25 minutos em seu retorno ao Palmeiras.

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