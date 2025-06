Ex-Seleção recebe alta após sofrer queimaduras em acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (4) após sofrer um acidente com uma lareira. O ex-jogador permaneceu internado por aproximadamente três semanas desde o incidente, que ocorreu no dia 15 de maio.

Através de uma postagem nas redes sociais, o antigo zagueiro compartilhou o momento de alívio. Lúcio se encontra fora das dependências hospitalares na cidada de Porto Alegra, na região sul do Brasil. Vale destacar, que o atleta optou por deixar Brasília, onde morava, para se juntar a famíliares na capital do Rio Grande do Sul.

- De volta para casa e para as tradições gaúchas. Bom dia e que Deus abençoe a todos - publicou o jogador com um chimarrão na mão.

Lúcio postou imagens em casa após receber alta hospitalar (Foto: Reprodução)

O acidente de Lúcio

O zagueiro da Seleção se queimou por conta de um acidente com uma lareira. As queimaduras atingiram 18% do corpo dele. O caso aconteceu durante um jantar na casa de amigos quando uma lareira explodiu após um amigo tentar reacendê-la com álcool.

Lúcio precisou se jogar em uma piscina para se proteger das chamas que atingiram seu corpo. Inicialmente, ele foi atendido no Distrito Federal e posteriormente transferido para um hospital em Porto Alegre.

Após a alta, o ex-jogador continuará com o tratamento em casa, na capital gaúcha. Não foram divulgadas informações sobre o grau das queimaduras nem detalhes específicos sobre o tratamento que será realizado em sua residência.