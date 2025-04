Ex-namorada detalha supostos abusos e casamento falso com Payet

A advogada Larissa Ferrari deu mais detalhes perturbadores sobre o relacionamento com o francês Payet, meia do Vasco, em entrevista ao jornal britânico "The Sun". A mulher relembrou como foram os meses de envolvimento com o atleta, a quem chamou de "monstro", e voltou a denunciar agressões e abusos.

— Ele é um monstro doente. Tinha medo de perder a minha vida, e ainda tenho. Eu não quero apenas justiça, também quero ajudar outras mulheres que permitem cegamente que seus parceiros cometam abusos com elas — declarou Larissa.

Ao tabloide inglês, a advogada detalhou o início do relacionamento, em agosto de 2024. Eles se conheceram pelas redes sociais e cultivaram uma relação de amizade que logo se transformou em romance. As agressões, demonstrações de ciúme e possessividade levaram Larissa a registrar queixas contra o atacante no Rio de Janeiro e no Paraná, onde mora. Em seguida, a ex-namorada de Payet denunciou a situação a veículos de comunicação.

— Quero ensinar às mulheres os sinais que a gente às vezes não vê, especialmente se você é uma menina nova se apaixonando por um homem poderoso e rico — contou Larissa.

A advogada conta que conheceu o jogador em um momento delicado, quando estava se separando do ex-marido. Após algumas semanas de conversa, marcaram um encontro em um hotel, na Barra da Tijuca, onde ele estava concentrado com o Vasco.

Larissa disse que o jogador, naquele momento, demostrava carinho com gestos e palavras. Ele, segundo a advogada, teve a ideia de realizar uma cerimônia simbólica para que pudessem oficializar o relacionamento. Mas, o que aconteceria com a esposa e filhos do jogador, que viviam na França? Uma união de 18 anos que ele havia deixado para vir até o Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco.

— Ele nunca mencionou a esposa e eu não gostava de perguntar sobre ela. Ele me pediu para comprar uma aliança e usá-la e disse que nunca me abandonaria — contou.

A ex-namorada de Payet fala que o primeiro “sinal” de que as coisas não estavam correndo bem foi um ataque de ciúmes que o atacante teve após uma amig publicar nas redes sociais que estavam assistindo uma partida do Vasco em um camarote com ingressos cedidos por Payet. Desde então, o francês teria adotado um comportamento agressivo, fazendo com que Larissa sempre gravasse vídeos para mostrar que não estava bebendo no momento e cometendo violências físicas e até sexuais em forma de “punição”.

Dimitri e Ludiviene Payet, casados há 18 anos (Foto: Reprodução)

Ao boletim de ocorrência, ela juntou fotos de hematomas em diferentes partes do corpo, o que ajudou para que conseguisse uma medida protetiva de emergência. No final de março, saiu a notícia sobre o relacionamento deles e, na semana seguinte, ela deu início ao processo de denúncia.