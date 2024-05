Neto não hesita e diz o que faria em gol polêmico do América-MG contra o Santos

Neto afirmou que faria no lugar do atacante do América-MG (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 22:16 • Belo Horizonte (MG)

Um lance polêmico marcou o primeiro tempo de América-MG x Santos, pela Série B, na noite desta sexta-feira (24). Goleiro do Santos, João Paulo caiu lesionado, e Renato Marques, do América-MG, roubou a bola e chutou para o gol. Comentarista do jogo, Craque Neto disse o que faria na situação.

- Julgar o menino em um momento desse é muito difícil. Vou falar, eu faria o gol também. Não vou ficar em cima do muro não. Não teve nada de irregular na jogada. O João Paulo errou, a contusão dele é em um segundo lance. Se essa bola sobra pra mim, eu meto para o gol - opinou Neto.

- Não vou ficar em cima do muro também não. Você está ali, no calor do lance, qual o seu objetivo? Fazer gol. Aí você vê o goleiro errando primeiro, eu também faria o gol. De repente ele nem viu o goleiro machucando - complementou o narrador Téo José, da Band.

Logo após Renato Marques fazer o gol, jogadores do Santos partiram para cima do atacante do América-MG, alegando que o adversário não agiu com Fair Play. João Paulo deixou o campo lesionado. Aos 30 minutos, Willian Bigode marcou para o Alvinegro e deixou tudo igual.