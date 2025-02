Ex-jogador manda recado a Textor após vice do Botafogo para o Racing na Recopa

O Botafogo perdeu o título da Recopa Sul-Americana ao ser derrotado nos dois jogos para o Racing-ARG. Após o 2 a 0 da ida, o placar se repetiu nesta quinta-feira (27), no Nilton Santos. Comentarista da partida na ESPN, o ex-jogador Zinho comentou a atuação do goleiro John no gol de Zaracho e mandou recado para o empresário John Textor.

- Zaracho fez um golaço, mas com contribuição do sistema defensivo do Botafogo. O Gregore perde no corpo na disputa pela ponta e a reação do John é demorada. O John é excelente goleiro, mas o movimento dele é lento. Ele esboça uma reação, mas não estica o braço. Até tentou ir de braço trocado, mas não deu tempo. Era uma bola defensável - comentou Zinho.

- O Textor tem que entender o seguinte: é uma SAF? Sim. Visa valorizar jogadores, negociações... Faz parte. Mas no meio disso tudo, está o mais importante, que é a paixão. O torcedor que está aqui hoje está pela paixão. Conquistou dois títulos importantes, mas isso passou, está na história. O clube vive da paixão, o torcedor quer começar a temporada com título. Então, o Textor tem que ter isso nessa visão dele de empresário também. Vai ter trabalho pela frente - completou.