Ex-jogador do Vasco aponta erro de titular em derrota para o RB Bragantino

O Bragantino venceu o Vasco por 2 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a transmissão, o ex-jogador e comentarista do Premiere Fellipe Bastos avaliou a atitude do zagueiro João Victor, do Cruzmaltino, no lance que gerou o segundo gol do Massa Bruta, anotado pelo atacante Isidro Pitta.

- O Vinicinho pelo lado direito fez uma grande jogada e achou o Pitta dentro da área e aí teve uma falha da zaga do Vasco. O João Victor perde o Isidro Pitta. Você precisa usar o braço para ter o atacante no seu raio de ação. O Pitta, inteligente, domina no peito e faz um golaço. O Bragantino é melhor no jogo porque é mais organizado - disse Fellipe Bastos.

Pitta também participou do primeiro gol do Bragantino na partida. Logo no primeiro minuto, após cobrança de escanteio de Jhon Jhon, o atacante paraguaio desviou na primeira trave e Guilherme Lopes abriu o placar.

Com o resultado, o Massa Bruta assumiu momentaneamente a liderança da competição, com 23 pontos ganhos. Já o Vasco estacionou na 15ª posição, com 10 pontos conquistados.

Como foi Vasco x Bragantino?

A bola mal rolou em São Januário, e o Vasco já se viu em situação desconfortável. No primeiro minuto de partida, Jhon Jhon cobrou escanteio pela esquerda, Isidro Pitta raspou na primeira trave e Guilherme Lopes completou para o fundo do gol. O lateral-esquerdo sequer estaria no 11 inicial, mas entrou no lugar do zagueiro Pedro Henrique, que sentiu problema muscular no aquecimento.

Pouco inspirado, o time comandado por Fernando Diniz criou poucas oportunidades. Nas duas mais claras, Cleiton, goleiro do Massa Bruta, fez lindas defesas em finalizações de Rayan e João Victor.

Na primeira etapa, o grande problema foi o encaixe de marcação e, com isso, o Bragantino aproveitou para ampliar. Virando o jogo em contra-ataque, o time visitante avançou pela direita e Vinicinho cruzou a medida para Isidro Pitta, que, nas costas de João Victor, dominou no peito e "fuzilou" a meta defendida por Léo Jardim aos 34. Vaias e muita pressão em São Januário.

Tendo de intensificar as ações devido à desvantagem, o Cruz-Maltino voltou para o segundo tempo com mais posse de bola e, como consequência, sem sofrer tanto. No entanto, o nervosismo de outrora, que comprometeu na fase inicial do gramado, atrapalhou muito na construção de jogadas no terço final.