Vasco x Bragantino: Diniz repete escalação do Cruz-Maltino

O Vasco está escalado para o duelo deste sábado (31), com o Red Bull Bragantino, em São Januário, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz optou pela mesma estrutura da vitória sobre o Melga (PER), pela Sul-Americana.

O Cruz-Maltino chega motivado após a classificação para os playoffs da competição continental, com a vitória por 3 a 0, mas sabe que precisa dar uma resposta no Brasileirão. A equipe entra na rodada ocupando a 15ª colocação, com apenas 10 pontos.

Para o jogo em casa, Diniz optou, portanto, pela mesma formação do último compromisso. Lucas Freitas entra pela esquerda na zaga e Jair ocupa a vaga no meio-campo.

A escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Já o Red Bull Bragantino vai muito bem na temporada e briga pelas primeiras posições da classificação. O time comandado por Fernando Seabra vem de resultado positivo por 1 a 0 sobre o Juventude e chega ao Rio de Janeiro para fazer a manutenção do bom momento.

Seabra, no entanto, tem mais dos desfalques além dos à disposição do departamento médico. Sem Guzmán e Lucas Barbosa, o Massa Bruta vai a campo com: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Isidro Pitta e Eduardo Sasha.

Veja mais informações de Vasco x Bragantino:

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BRAGANTINO

11ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 31 de maio, às 21h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Isidro Pitta e Eduardo Sasha.