Ex-jogador do Flamengo critica postura de Gabigol em exame: ‘Ataque de estrela’

Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol, do Flamengo, foi suspenso do futebol por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping. O jogador teria desrespeitado os agentes e também não teria seguido os procedimentos corretos dos exames. O ex-jogador Zinho, comentarista da ESPN, criticou o comportamento do centroavante rubro-negro.

- Acha a pena muito grande, ele não testou positivo. O comportamento, a atitude, aí sim é condenável. Deu um ataque de estrela, tem que parar com isso. Todos os atletas cumpriram e ele não quis cumprir. Não deu atenção, tratou mal os profissionais que estavam ali e isso acarretou na punição - começou Zinho.

- Ele seria punido de alguma forma porque ele não cumpriu no horário. Não gostou que o cara acompanhou ele no banheiro. Quantas vezes eu como atleta passei por isso, quando você vai ao banheiro, o cara vai com você. O Gabigol não agiu profissionalmente, não atendendo aos pedidos - completou o ex-jogador.