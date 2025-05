O São Paulo divulgou a escalação para o confronto decisivo contra o Náutico, que acontece nesta terça-feira (20), nos Aflitos, pela terceira fase da Copa do Brasil.

A equipe vai a campo com força máxima dentro das possibilidades, já que o técnico Luis Zubeldía optou por priorizar a competição, levando em conta o peso que o clube está dando aos mata-matas.

A formação titular tem Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo na defesa. No meio de campo, as escolhas são Alisson, Oscar e Luciano. No ataque, Cédric, Lucas Ferreira e André Silva compõem o setor ofensivo.

Mesmo com metas orçamentárias e esportivas a cumprir, o clube não adota uma única prioridade no momento. A intenção da diretoria e da comissão técnica é avançar tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores, com foco em chegar às quartas de final em ambas as competições.

O Tricolor chega em vantagem para o duelo, já que venceu o jogo de ida por 2 a 1 no Morumbis. Com isso, a equipe precisa apenas de um empate para garantir vaga nas oitavas de final.

Além do aspecto esportivo, a Copa do Brasil tem forte peso financeiro. Só por participar desta fase, cada clube já recebeu R$ 2.315.250. A classificação para as oitavas de final rende mais R$ 3.638.250, valor que representa um reforço importante para os cofres dos clubes em meio à temporada.

Zubeldía definiu o time para decisão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja a escalação do São Paulo

