Classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e mais tranquilo no Campeonato Brasileiro, o São Paulo vira a chave e começa a pensar na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (20), às 21h30, o Tricolor encara o Náutico pela volta da terceira fase da competição.

Com metas orçamentárias e esportivas para cumprir, o clube ainda não trabalha com prioridades. A intenção é chegar às quartas de final tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores.

Mesmo com o departamento médico em alerta, Zubeldía foi direto: irá a campo com o que tiver de melhor disponível. O jogo acontece nos Aflitos e o time está concentrado desde segunda-feira (19).

O São Paulo venceu o jogo de ida por 2 a 1, em partida disputada no Morumbis. Ou seja, a equipe joga por um empate para se classificar. No último confronto, contra o Grêmio, o assunto veio à tona.

- Colocaremos o melhor que temos. Vamos ver o desgaste físico dos jogadores e buscaremos a classificação. Será difícil, mas vamos tentar ganhar para passar de fase. Vamos com o que de melhor nós temos - disse Zubeldía.

O time conta com algumas novidades. Entre elas, a presença do zagueiro Ruan e Rodriguinho, que foram liberados pelo departamento médico e treinaram normalmente. O Tricolor fez atividades técnicas e de bola parada para encerrar esta preparação.

Zubeldía projeta jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Premiação da Copa do Brasil impacta orçamento do São Paulo

Além da parte esportiva, a Copa do Brasil tem um forte impacto econômico nas equipes. Nesta etapa da competição, cada clube assegurou R$ 2.315.250 apenas por participar dos duelos. No entanto, quem conquistar a vaga para as oitavas de final receberá um valor ainda maior: a classificação rende mais R$ 3.638.250 em premiação.

Provável escalação do São Paulo

O São Paulo pode ir a campo com uma provável escalação formada por Rafael, Cédric, Arboleda (Ruan), Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano.