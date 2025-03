Ex-jogador defende Abel Ferreira após embate com jornalista

Abel Ferreira colecionou mais um episódio contraditório no futebol brasileiros. Desta vez, o treinador teve um leve embate com o jornalista Pedro Marques, da Jovem Pan, em entrevista coletiva após o empate sem gols com o Botafogo, pela primeira rodada do Brasileirão. O ex-jogador Roger Flores defendeu o técnico sobre a polêmica.

Durante o programa Seleção Sportv, o antigo atleta apontou que Abel Ferreira não desrespeitou o jornalista. Aliás, para Roger Flores, Pedro Marques teria passado um pouco do ponto ao questionar o treinador.

- Uma pessoa que não gosta de crítica não pode ser treinador de futebol. Mas acho que o repórter também passou do ponto ali. Ele (Abel) não foi grosseiro. O repórter, que não sei, e confesso que também não quero saber quem é, fez uma bela primeira pergunta - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Ele falou o que todo mundo está enxergando. Mas depois ele foi mal em insistir no caso cruzamentos e quando ele falou que o Abel deveria analisar só o Palmeiras. Aí, ele errou também. Até o porque, o Abel tem que ver todos os jogos - concluiu.

Roger Flores defendeu Abel Ferreira em embate com jornalista após primeira rodada do Brasileirão (Foto: Reprodução)

Conflito de Abel Ferreira com o jornalista

O embate do treinador português com Pedro Marques aconteceu quando o repórter fez uma pergunta sobre o desempenho do Palmeiras em 2025. Na leitura do jornalista, a equipe alviverde estaria refém de cruzamentos para criar jogadas de gol. Abel Ferreira não concordou com a visão de jogo do comunicador e o embate se instaurou.

No meio do embate, o português questionou o jornalista sobre o uso de cruzamentos e divulgou que 80% dos gols no futebol são frutos de determinada jogada. Após minutos de discordância de ideias, os dois não chegaram a um ponto em comum e a entrevista coletiva seguiu normalmente.