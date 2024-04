Ex-jogador de vôlei, Tande sofre infarto e realiza tratamento em hospital: ‘Fiquem atentos aos sinais’

Tande sofre infarto e manda recado para seguidores (Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 14:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Tande, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei e campeão das olimpíadas de Barcelona em 1992, sofreu um infarto na sexta-feira (12) e se recupera em hospital. Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (14), o atleta contou que teve o entupimento de 98% em uma de suas veias.

- Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Sexta-feira, agora, acabei infartando, acreditem. 54 anos, atleta. Comecei a me descuidar um pouco da minha saúde. Uns 4 anos sem me cuidar - contou Tande.

O ex-jogador revelou que sentiu os sinais do infarto. Ele disse que sentiu palpitações, falta de ar e dores no ouvido, e recomendou aos seus fãs e seguidores para ficaram atentos a qualquer sintoma.

- Tive 98% de entupimento de uma veia, a principal do coração, e mais duas 78% e 73%. Fiquem atentos aos sinais. Ele me deu, volta e meia, vários sinais, falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula, dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance. Tô voltando - concluiu o ex-jogador.

Tande manda mensagem para seguidores após sofrer infarto (Reprodução / Instagram)