Ex-jogador de Flamengo e Vasco crava resultado do clássico e faz ‘cara a cara’

Flamengo e Vasco da Gama fazem clássico pelo Campeonato Carioca às 21h45 deste sábado (15), no Maracanã. E para o ex-zagueiro Fernando Santos, que atuou nos dois clubes, o Rubro-Negro vai vencer o jogo. Comentarista do "Donos da Bola RJ", da Band, o ex-jogador também comparou as prováveis escalações dos clubes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Sem mureta, eu venho na coerência, e dentro da coerência, o Flamengo ganha o Vasco e ganha o Maricá. Eu achei que não fosse vencer o Botafogo. E o Vasco ganha o Botafogo (na última rodada). Esse jogo acontece entre os dois jogos da Recopa Sul-Americana - palpitou Fernando, que foi revelado no Rubro-Negro e também defendeu clubes como 1860 Munique, Austria Viena, Guarani e Madureira.

Veja o 'cara a cara' feito por Fernando:

ROSSI x Léo Jardim

WESLEY x Paulo Henrique

LÉO ORTIZ x João Victor

LÉO PEREIRA x Lucas Oliveira

Varela x LUCAS PITÓN

PULGAR x Jair

DE LA CRUZ x Tchê Tchê

Arrascaeta x PHILIPPE COUTINHO

PLATA x Paulinho

MICHAEL x Zucarello

BRUNO HENRIQUE x Vegetti

FILIPE LUÍS x Fábio Carille

continua após a publicidade

Situação de Flamengo e Vasco no Cariocão

No Campeonato Carioca, o Rubro-Negro tem 17 pontos e lidera o estadual, enquanto o Cruz-Maltino está na terceira colocação, com 14 somados.

Com um pé na semifinal, o Fla tem a chance de garantir uma vaga na próxima fase com uma vitória sobre o Gigante da Colina. Do outro lado, sem vencer há três jogos, o Vasco segue dependendo de si para avançar às semifinais do Carioca. Para isso, deve precisar de uma vitória e um empate para se classificar.

Tudo sobre o clássico no Maracanã

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Vasco

10ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 21h45 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV;

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães;

🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Thiago Filemon Pinto;

🖥️ VAR: Philip George Bennett

continua após a publicidade