Galvão Bueno detona diretoria do Flamengo: ‘Não é assim que se faz’

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 17:43 • Rio de Janeiro

Após a demissão de Tite do Flamengo nesta segunda-feira (30), Galvão Bueno fez fortes críticas à diretoria do Rubro-Negro. Nas redes sociais, o narrador afirmou que não se pode demitir um treinador com o prestígio de Tite da forma como foi feito, às 7h30 da manhã.



Galvão destacou que o problema do Flamengo não é o treinador, embora não defenda a permanência dele: “O problema do Flamengo, mais do que o técnico e os jogadores em campo, é a direção que comete erros atrás de erros.”



“Se não melhorar contra o Corinthians, a casa cai. Hoje, fiquei sabendo que a casa já tinha caído. Landim e Braz já tinham decidido a saída de mais um treinador e avisaram Tite às 7h30 da manhã. Não se faz assim”, disse o comunicador, explicando que acreditava que a demissão poderia ocorrer dependendo do desempenho na Copa do Brasil.

“O trabalho não foi bom, não atendeu às expectativas, mas ele é um técnico de prestígio, com duas Copas do Mundo. Não é assim que se faz. Acho que ele já estava esperando, estava pedindo ajuda na coletiva para falar”, comentou sobre a postura de Tite na última coletiva, no domingo (29).

“Quero lembrar algumas coisas que essa direção fez nos últimos anos, de 2020 para cá. Foram 7 técnicos depois de Jorge Jesus, 55 milhões em indenizações. A torcida sempre reclamou e sempre vai reclamar; todas fazem isso. O dirigente não tem equilíbrio emocional para lidar com isso da melhor forma?”, completou.

“Quando fizeram o papelão com Dorival, que ficou sabendo pela imprensa que não ia renovar contrato, que fez o vídeo… Não defendo a permanência do Tite; acho que ele (Tite) deveria ter saído, mas de forma natural, até o fim do ano ou esperando o jogo de quarta-feira. Mas isso é uma resposta para a eleição que vem aí. Landim e Braz deveriam estar fora do Flamengo há tempos.”



Filipe Luis estreará no comando do Flamengo nesta quarta-feira (2), contra o Corinthians no Maracanã no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2024.