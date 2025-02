Ex-jogador da Inter de Milão, Keita Baldé confirmou o caso que teve com Wanda Nara, casada na época com seu companheiro de equipe, Mauro Icardi. A revelação aconteceu durante o programa de televisão italiano "Verissimo" deste sábado (8). Simona Guatieri, esposa do senegalês, também falou sobre o caso em rede nacional.

Baldé e Guatieri foram convidados para o talk show "Verissimo", noticiário italiano de entretenimento que cobre eventos e celebridades há 19 anos. No programa, o jogador disse que os boatos sobre traição com Wanda Nara são reais.

Tive um caso com Wanda Nara. É verdade. Cometi o maior erro da minha vida Keita Baldé, durante o talk show "Verissimo"

Além disso, o atacante afirma que não gostou da maneira que o caso foi exposto por Wanda Nara e Icardi. O argentino teria vídeos e imagens do senegalês com a ex-esposa.

— Este jogo entre Wanda e Mauro não pertence à minha vida. Estou ciente do erro que cometi. Não culpo somente Wanda, mas como eles trouxeram isso à tona (suas imagens e vídeos). Eles não têm coração. Simona, estou aqui para lutar por você e farei isso por toda a minha vida — disse Baldé.

Por fim, Guatieri disse que perdoou Baldé, de modo que o casal está em processo de recuperação de confiança.

— Eu o perdoei porque havíamos acabado de nos casar, tínhamos dois filhos muito pequenos e eu estava honestamente envergonhada — relatou Guatieri.

Wanda Nara, Icardi e Maxi López

O relacionamento de Wanda e Icardi sempre esteve sob os holofotes, marcado inicialmente por rumores de traição a Maxi López, ex-marido de Wanda e colega de equipe de Icardi na Sampdoria, em 2012. Após uma década juntos e dois filhos, a separação foi oficializada na metade de 2024, mas os desdobramentos continuam a atrair a atenção da mídia e do público.

