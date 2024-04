Ex-Flamengo foi dublê de Neymar em comercial: ‘Ganhei mil reais e saí todo quebrado’

Neymar se recupera de lesão para voltar a jogar pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 20:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante com passagens por Santos, Flamengo e Atlético-MG, Geuvânio relembrou uma história inusitada no podcast "Mundu Meneses", da ESPN. O jogador contou que foi dublê de Neymar por um dia, quando ainda atuava nas categorias de base do Peixe.

- Eu me parecia um pouco com Neymar, naquela época dos moicanos. Aí ele ia fazer uma propaganda que tinha que dar um mortal, e ele não sabia. Aí me chamaram para dar o mortal, ainda estava na base. Fui cover do Neymar e ganhei mil reais nesse dia. Saí todo ralado, todo quebrado - lembrou Geuvânio.

Aos 32 anos, Geuvânio está sem clube desde que deixou o Juventude, no ano passado. O atacante também somou passagens por Athletico Paranaense, Chapecoense, Náutico, Penapolense e Ituano. Fora do Brasil, o jogador defendeu o Tianjin Tianhai-CHN.