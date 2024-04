Flamengo tem desfalques de Pedro, Arrascaeta e outros seis jogadores contra o Bolívar na Libertadores

Pedro desfalcará o Flamengo na Libertadores (Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 13:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo divulgou, na tarde desta terça-feira (23), uma lista de desfalques para a partida contra o Bolívar, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Entre as ausências estão Pedro, Arrascaeta, Léo Pereira, Erick Pulgar, Allan, Ayrton Lucas e Varela. Além desses nomes, Everton Cebolinha também segue no Departamento Médico. A partida será disputada na quarta-feira (24), na altitude de La Paz.

Dentre os desfalques do Rubro-Negro, dois sequer viajarão com o grupo para a Bolívia. O volante Allan apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, enquanto Léo Pereira tem quadro viral.

Já Varela, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Arrascaeta e Pedro seguirão planejamento da comissão técnica e não serão relacionados para enfrentar o Bolívar. O técnico Tite tem poupado jogadores nas últimas partidas por conta da minutagem estipulada pelo Flamengo para cada um dos atletas.

Desta forma, o Rubro-Negro terá oito desfalques ao todo na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Com uma vitória e um empate em dois jogos, equipe ocupa o segundo lugar do Grupo E e está atrás do líder Bolívar, adversário desta quarta-feira (24), que tem 100% de aproveitamento.

Arrascaeta é um dos desfalques do Flamengo para a partida contra o Bolívar pela Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira, na íntegra, a nota do Flamengo sobre os desfalques para o jogo contra o Bolívar, pela Libertadores: