Patrick revela motivo de ter escolhido o Santos e indica posicionamento ideal em campo

Patrick foi apresentado nesta terça-feira (23) (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Fábio Lázaro • Publicada em 23/04/2024 - 15:20 • Santos (SP)

O Santos apresentou nesta terça-feira (23) o meia Patrick, novo reforço da equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador chega ao clube por empréstimo, com obrigação de compra em janeiro de 2025.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Com experiência em diversos clubes do futebol brasileiro, o jogador revelou que foi procurado pelo Peixe no início da temporada, mas a negociação entre as partes não avançou. Agora apresentado oficialmente, o volante afirmou se sentir lisonjeado em defender uma instituição com tanta história como o Santos.

- Quando a gente chega no clube, precisamos entender e se adpatar ao objetivo do clube. Hoje, o Santos está disputando a Série B. Independente de eu ter passado por outros clubes e ter disputado outras competições, a realidade hoje é essa. Todos nós temos que encarar como a competição da nossa vida para retornarmos para onde queremos - disse o reforço.

Patrick afirmou que já conversou com o técnico Fábio Carille sobre seu posicionamento em campo. Formado como volante, ele disse que pode desempenhar outras funções no meio de campo, apesar de preferir atuar pelo lado esquerdo.

- Professor Carille sabe das minhas características. Faço, principalmente, o lado esquerdo. Ainda não sentamos para conversar. Já falou por alto. Vamos conversar ainda, onde ele achar que eu possa me encaixar, vou dar meu melhor - explicou.

Sem atuar há mais de um mês, Patrick se colocou à disposição da comissão técnica para estrear já na próxima partida, contra o Avaí, nesta sexta-feira (26), pela segunda rodada da Série B do Brasileirão.

Patrick recebeu a camisa 88 das mãos de Pepe, ídolo histórico do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)