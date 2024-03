Ex-Flamengo, Arturo Vidal é cobrado por dever aluguel de apartamento de luxo no Rio de Janeiro

Vidal deve aluguel apartamentos de luxo no Rio de Janeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 13:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Arturo Vidal, que defendeu o Flamengo entre 2022 e 2023, está sendo cobrado pela empresa administradora do imóvel de luxo em que ele ocupava, na Praia da Barra da Tijuca, durante sua passagem pelo Rio de Janeiro.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do "O Globo", o chileno é acusado de dever aluguéis e de abandonar o imóvel sem qualquer aviso à administradora ou ao proprietário.

Ao levar o caso à Justiça do Rio, a locadora diz que Vidal deixou as chaves do apartamento na portaria do condomínio. Ao ser avisada, foi verificado que o imóvel estava em péssimas condições, com sujeira, mofo, itens pessoais deixados, moveis quebrados e sem condição de uso.

A empresa cita gasto de R$ 230 mil com reparos que tiveram que ser realizados, desde a nova pintura à higienização de estofados e cortinas. Também foi necessária a substituição de pisos e acabamentos. Sobre aluguéis, a dívida é de R$ 22,7 mil.

Gastos superaram os R$ 200 mil para reparos (Foto: Reprodução)

Vidal chegou no Flamengo em 2022, em que teve uma passagem conturbada, participando de 51 jogos pelo Rubro-Negro (sendo 27 como reserva) e marcou dois gols. Em 2023, o volante foi para o Athletico Paranaense, que também não engrenou, tendo apenas jogado nove partidas pelo Furacão. Atualmente, ele defende o Colo-Colo, clube em que foi revelado.