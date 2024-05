Narrador recebe homenagem ao vivo na sua estreia em novo canal

Fred do canal Desimpedidos fez uma homenagem em vídeo para Chico durante a transmissão (Foto:Reprodução/PodPorco)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 12:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta sexta-feira (24), Chico Pedrotti, ex-integrante do canal Desimpedidos, fez sua estreia como narrador do canal GOAT. Em uma partida com polêmicas e queda de sinal, o primeiro desafio de Chico na narração, foi na partida entre América-MG e Santos, pela série B. Durante a transmissão do evento, seu ex-companheiro de canal, Fred Bruno, principal nome do canal Desimpedidos, enviou um vídeo para a transmissão ao vivo, desejando sorte ao seu amigo nessa nova etapa. Além de Fred, Danilo Soto, outro participante do Desimpedidos, também deixou sua mensagem de carinho a Chico.

Como narrador, Chico chegou a cobrir a Copa do Mundo de 2022, além de competições como o Campeonato Paulista, a Libertadores e a Copa do Brasil.

Elenco do Canal Desimpedidos antes da saída de Chico Pedrotti (Foto: Reprodução/Instagram)

No primeiro tempo do jogoque marcou a estreia do narrador, um lance polêmico agitou a partida. João Paulo, goleiro do Santos, sentiu uma lesão muscular no meio do lance e perdeu o controle da bola, dentro da área. O atacante do América, Renato Marques, aproveitou o deslize do goleiro e marcou o gol. A jogada gerou indignação entre os jogadores do Santos, que protestaram contra a suposta falta de "Fair Play" por parte do adversário.