Sormani não perdoa jogador do América-MG após gol no Santos: ‘Está marcado’

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 22:53 • São Paulo (SP)

O jornalista Fábio Sormani usou as redes sociais para criticar o atacante Renato Marques, do América-MG, por gol contra o Santos. O jogador balançou as redes após o goleiro João Paulo cair lesionado no gramado. O comentarista afirmou que o atleta vai "ficar marcado" entre os atletas.

- Esse Renato Marques perdeu a chance de entrar para a história do futebol brasileiro e mundial. Deu uma de malandro e o tiro vai sair pela culatra. Jogador tem código de ética. Ele está marcado. Jamais será esquecido. Será sempre mal visto entre os boleiros - escreveu o jornalista.

O lance ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo. João Paulo sentiu uma lesão, perdeu a posse de bola, que sobrou para Renato Marques, que chutou para o gol e abriu o placar para o América-MG. Após o gol, jogadores do Santos partiram para cima do atacante do Coelho.

Durante a transmissão na Band, Craque Neto afirmou que também faria o gol:

- Julgar o menino em um momento desse é muito difícil. Vou falar, eu faria o gol também. Não vou ficar em cima do muro não. Não teve nada de irregular na jogada. O João Paulo errou, a contusão dele é em um segundo lance. Se essa bola sobra pra mim, eu meto para o gol - opinou Neto.