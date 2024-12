Ex-Corinthians, Ronaldo Giovaneli ataca André Hernan, que rebate: ‘Frangueiro’

O ex-goleiro Ronaldo Giovaneli chamou atenção nesta terça-feira (17) ao criticar o jornalista André Hernan. Durante o programa "Jogo Aberto", o ídolo do Corinthians atacou o repórter, que não deixou barato e respondeu nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Globo, André Hernan fecha com nova empresa e vai atuar com Galvão Bueno

Renata Fan comentava sobre uma informação dada por Hernan e citou o nome do repórter. Ronaldo interrompeu a apresentadora e afirmou que o jornalista fica "chupando notícias" do programa. Hernan respondeu no "X" e chamou o ex-goleiro de "frangueiro".

- Esse aí fica chupando as notícias nossas aqui. Esse aí não sei não. É bom ensinar a ele que crédito é bom de ser dado. Ele é novo, né, vai aprender? Se ele não aprender na boa, vai aprender na ruim - disse Giovanelli.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Queria entender o que significa “aprender na ruim”. Sabe o que é ruim? Seu trabalho, estou esperando a nota oficial da demissão do Ramón Díaz que você “noticiou”. Me erra, frangueiro! - rebateu Hernan.