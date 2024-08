Declaração de André Hernan irrita torcedores do Vasco, e repórter se manifesta; veja

Declaração de Andre Hernan irritou torcedores do Vasco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 23:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma declaração do jornalista André Hernan irritou torcedores do Vasco após a vitória sobre o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil. No fim da transmissão do "Prime Video", o repórter afirmou que o clube faz "confronto direto" com o Vitória na próxima rodada do Brasileirão.

- O Vasco vai jogar contra o Vitória, é confronto direto lá embaixo, porque hoje o campeonato do Vasco é olhar para a parte de baixo da tabela - disse Hernan, ao vivo, depois do jogo.

O Vasco atualmente é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, enquanto o Vitória está na zona de rebaixamento, com 22. O duelo entre os clubes ocorre no próximo domingo (1), no Barradão. Minutos depois da declaração, o jornalista se manifestou nas redes sociais.

- Deixo com vocês a entrevista do Pumita Rodriguez! Baita vitória do Vasco na Copa do Brasil e no Brasileirão em OITAVO! Obrigado pelas mensagens de correção! - escreveu o jornalista.